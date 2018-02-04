Выпуск Red Dead Redemption 2 отложен до 26 октября 2018 года

Rockstar задерживает выпуск Red Dead Redemption 2. Игра теперь перенесена с осени 2017 года на весну 2018 года. Теперь вам нужно подождать до 26 октября, чтобы получить удовольствие от игры.Рокстар, будучи королем задержек, заявила следующее:Dear All,Мы рады объявить, что Red Dead Redemption 2 выйдет 26 октября 2018 года. Мы приносим свои извинения всем, кто разочарован этой задержкой. Хотя мы надеялись, что разработка закончится раньше, нам потребуется немного дополнительного времени для полировки.Мы искренне благодарим вас за ваше терпение и надеемся, что, когда вы начнете играть в игру, вы согласитесь, что ожидание будет стоить того. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами более подробной информацией в ближайшие недели.С благодарностью,Rockstar Games