Virgil Abloh будет работать с Mercedes над проектом Maybach

Mercedes Benz объявил, что они объединились с известным модельером Virgil Abloh над новым проектом под названием Project Maybach. Сотрудничество будет осуществляться между Вирджилом Абло и главным дизайнером Mercedes Benz Горденом Вагенером над созданием электрического шоу-кара, презентация которого состоится 1 декабря.

Проект MAYBACH совпадает со 100-летием, как Карл Майбах и его отец Вильгельм дебютировали с первым Maybach W 3 с амбициями представить «лучшее из лучших», приведя в движение колеса Mercedes-Maybach, чтобы стать одним из самых уникальных и эксклюзивных автомобилей. Оставаясь верным своим первоначальным амбициям, Mercedes-Maybach остается средством творческих поисков. Вдохновляя всех, от членов королевской семьи и мировых лидеров до мечтателей, ценителей и знаменитостей, взглянуть за пределы настоящего и открыть для себя новые пути роскошного дизайна. Сегодня, вместе с Абло, это путешествие представляет собой совместный электромобиль, выступающий в качестве символа новой эры открытий.