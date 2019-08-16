Virgin Galactic представляет новую систему управления полетами для космического туризма

2019-08-16, Автор - Adelia; Продукт - Virgin Galactic ; [16]
Virgin Galactic обнародовала свой новый Mission Control на космодроме в Нью-Мексико и график последних испытательных полетов, прежде чем отправлять клиентов в последний рубеж.

Spaceport America, финансируемый налогоплательщиком объект в удаленной пустыне Jornada del Muerto в Нью-Мексико, получил лицензию на эксплуатацию в 2008 году и был официально «открыт» ярким британским миллиардером Ричардом Брэнсоном три года спустя. Несмотря на то, что он зарегистрировал более 600 потенциальных космических туристов в 60 странах, включая нескольких голливудских знаменитостей, проект пострадал от задержек.

Компания предлагает клиентам несколько минут в пространстве, по шесть за раз. Они будут плавать в кабине космического корабля и через огромные окна будут видеть искривление Земли.

Космический корабль представляет собой нечто среднее между самолетом и ракетой. Он выпускается на большой высоте самолетом-носителем, а затем зажигает собственный двигатель, движущийся со скоростью, в три раза превышающей скорость звука.

Позже корабль падает на Землю, как пушечное ядро, а затем скользит и приземляется, как самолет, в пустыне Нью-Мексико.

Главный пилот Дейв Маккей написал в записи в блоге, что самолет-носитель, VMS Eve, прибыл в космодром, чтобы начать следующий этап испытаний.


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