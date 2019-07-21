Virgin Orbit сбросила космическую ракету с самолета

Недавно компания попробовала поднять собственную ракету LauncherOne при помощи пассажирского самолета Boeing 747-400.Отделение ракеты произошло на 10-километровой высоте, но она не стала включать двигатель и отправляться на околоземную орбиту, а просто упала на территорию Военно-воздушных сил США.

Падение было запланировано заранее, потому что компания не собиралась выводить ракету на орбиту,а хотела выяснить, что происходит с самолетом и ракетой после разделения. Как выяснилось, ничего страшного при этом не случается, так что компания может смело провести полноценный запуск уже в конце 2019 года. Чтобы обеспечить безопасность пилотов, компания не стала заправлять ракету настоящим топливом, а заполнила баки смесью воды и антифриза.