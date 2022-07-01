Выручка AMD от продажи процессоров упала почти на 30%

Таким образом, ожидается, что выручка AMD от процессоров Ryzen снизится на 26% в годовом исчислении. Компания добьется определенных успехов, начиная с конца этого года, когда выпустит свои первые продукты Zen 4, а именно процессоры Ryzen 7000 и другие варианты для долговечной платформы AM4. Таким образом, ожидается, что рыночная выручка компании снизится всего на 2% в 2023 году, после чего будет относительно стабильный период. У AMD не было никаких основных вариантов для пользователей AM4 до тех пор, пока Intel не представила свои процессоры Alder Lake 12-го поколения. Таким образом, они начали медленно, и это могло повлиять на прибыль. Но похоже, что даже производители материнских плат не надеются на рынок ПК в целом и понизили свои прогнозы на 2022 год.