Выручка MediaTek выросла на 80% по сравнению с прошлым годом

MediaTek только что зарегистрировал значительный рост доходов за январь этого года. Технический гигант продемонстрировал рост почти на 80% по сравнению с тем же месяцем в 2019 году, что стало его вторым по величине ежемесячным уровнем дохода за всю историю компании. Согласно отчету DigiTimes, компания зарегистрировала выручку в размере 35,33 миллиарда тайваньских долларов (примерно 1,26 миллиарда долларов США) за январь 2021 года, что на 78,3 процента больше, чем годом ранее, а также последовательно на 9 процентов. Кроме того, производитель микросхем также ожидает роста выручки до 8 процентов, где-то от 96,4 до 104,1 млрд тайваньских долларов (примерно от 3,44 до 3,71 млрд долларов США) в первом квартале текущего года.