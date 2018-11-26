Высококачественная компактная камера - Leica D-Lux 7

2018-11-26, Автор - Anna; Продукт - Leica D-Lux 7; [26]
Немецкий производитель камер Leica Camera AG объявил о новой компактной фотокамере в своей серии D-Lux. «Leica D-Lux 7» с автоматическим режимом экспозиции, параметрами ручной настройки и набором функций видео будет доступна к середине декабря за 1195 долларов США.

Благодаря КМОП-матрице Four Thirds (17,3 × 13 мм) с 17 млн эффективных пикселей и максимальной светочувствительности ISO 25600 Leica D-Lux 7 идеально подходит для съемки изображений в условиях низкой освещенности. Камера оснащена быстрым зум-объективом Leica DC Vario-Summilux 10,9-34 мм f / 1,7-2,8 ASPH с 3,1-кратным оптическим трансфокатором и фокусным расстоянием 24–75 мм в 35-миллиметровом эквиваленте.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, 3-дюймовый дисплей с поддержкой сенсорного управления, возможностью зарядки USB-C и электронным видоискателем с высоким разрешением 2,8 МП. Камера также может записывать видео с разрешением 4K с частотой до 30 кадров в секунду. Кроме того, «Leica D-Lux 7» - первая камера линии D-Lux, которая может использоваться вместе с приложением «Leica FOTOS» для беспроводной передачи изображений с камеры на устройства iOS или Android.

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