Высокопроизводительный процессор для ноутбука Intel Core i9-12900H с 14 ядрами и 20 потоками

Прошло всего 5 месяцев с момента запуска серии Tiger Lake-H (45) 11-го поколения, и уже появилась информация об их преемнике, Alder Lake-P. Новые процессоры будут основаны на гибридной архитектуре Golden Cove и Gracemont с числом ядер до 14. Информация подтверждает, что Core i9-12900H SKU будет иметь 20 потоков. Программное обеспечение неправильно указывает 20 ядер, вероятно, из-за того, что Efficient Cores не поддерживает гиперпоточность. Core i9-12900H имеет 6 ядер производительности и 8 эффективных ядер (всего 14). ЦП был соединен с 16 ГБ памяти, однако ни частота процессора, ни объем памяти не указаны. Поэтому неясно, использовал ли ЦП технологию DDR5 или DDR4.

По слухам, Intel представит свою новую серию мобильных устройств Alder Lake в первом квартале 2022 года вместе с долгожданной дискретной графикой Arc Alchemist. Интересная новость, Alder Lake-P включает графический процессор для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080.

Стоит отметить, что серия Alder Lake-P не будет представлять собой флагманскую производительность в мобильном стоке Intel следующего поколения.
Комментарии и отзывы Intel Core i9-12900H Alder Lake
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