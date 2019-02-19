Высокотехнологичная кровать The Pod

Если вы из тех кто любит долго и сладко по спать, представляем вашему вниманию высокотехнологичную кровать The Pod с динамическим регулированием температуры, биометрическим отслеживанием, коучингом сна и другими функциями умного дома, чтобы предоставить комплексное решение для улучшенного сна и восстановления. Созданный людьми из Eight Sleep - первой в мире компании, занимающейся фитнесом для сна - изучит и самостоятельно отрегулирует свои настройки в соответствии с вашими потребностями, и поможет вам быстрее заснуть. Стоимость кровати составляет 1995 долларов.