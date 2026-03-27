Vivo Pad 6 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета Vivo Pad 6 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,61 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840 GPU, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 3447 и 10766 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее производитель подтвердил наличие 13,2-дюймового экрана с разрешением 4K и поддержкой Dolby Vision. Официальная презентация планшета запланирована на 30 марта.