Vivo Pad 6 Pro возглавил рейтинг планшетов Antutu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых производительных Android-планшетов. Первое место занял новенький флагман Vivo Pad 6 Pro на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который набрал 4095813 баллов.

За лидером расположилась другая новинка Lenovo Legion Y700 Gen 5 на том же процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 с результатом 4076936 баллов. Замыкает тройку лидеров OPPO Pad 5 Pro с той же платформой с результатом 4030293 балла. Также в десятку сильнейших вошли REDMI K Pad 2 (MediaTek Dimensity 9500), HONOR MagicPad 3 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5), OPPO Pad 4 Pro и OnePlus Pad 2 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Elite), H3C MegaBook (Intel Core Ultra 5 228V), Red Magic Gaming Tablet 3 Pro и Xiaomi Pad 8 Pro (Snapdragon 8 Elite).
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor