Китайский производитель смартфонов Vivo представила новый интерфейс FunTouch OS 10.

Новая оболочка FunTouch OS 10 поставляется с минимальным пользовательским интерфейсом, анимированным экраном блокировки, облачным сервисом и новыми значками на рабочем столе. Разработчики компании Vivo также добавили в новый интерфейс: новые внеэкранные часы, новые живые обои, измененный виртуальный помощник Jovi, который теперь может предоставить пользователям различные продуманные услуги и помогать в управлении интеллектуальными устройствами.