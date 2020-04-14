Vivo представила новый интерфейс FunTouch OS 10

2020-04-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Vivo FunTouch OS 10; [38]
Китайский производитель смартфонов Vivo представила новый интерфейс FunTouch OS 10.

Новая оболочка FunTouch OS 10 поставляется с минимальным пользовательским интерфейсом, анимированным экраном блокировки, облачным сервисом и новыми значками на рабочем столе. Разработчики компании Vivo также добавили в новый интерфейс: новые внеэкранные часы, новые живые обои, измененный виртуальный помощник Jovi, который теперь может предоставить пользователям различные продуманные услуги и помогать в управлении интеллектуальными устройствами.

Комментарии и отзывы Vivo FunTouch OS 10
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