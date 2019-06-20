Vivo представила самую быструю технологию зарядки мощностью 120 Вт

Гонка производителей за быстрой зарядкой все больше усиливается. Компания Vivo представила свою новую технологию Super FlashCharge мощностью 120 Вт, которая, как утверждается, способна полностью зарядить батарею емкостью 4000 мАч, то есть от 0% до 100%, всего за 13 минут. Вы правильно прочитали - 4000 мАч, от 0 до 100, за 13 минут.

Одна из самых больших проблем с таким уровнем быстрой зарядки - не перегружать аккумулятор. Хотя USB Type-C уже поддерживает 100 Вт потребляемой мощности, перекачивание такой большой мощности в небольшую батарею одновременно может быть опасным. Вот почему некоторые телефоны разделяют свои батареи на отдельные элементы, которые можно заряжать быстрее.