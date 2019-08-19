Вызов теории эволюции Вселенной

Астрономы Университета Аризоны удивились находке. Они пока не могут объяснить, действительно их открытие опровергает авторитетную теорию или же суперкомпьютер ошибся. Сейчас они собираются плотнее заняться изучением вопроса.По одной из теорий его нагревают сверхмассивные чёрные дыры, располагающиеся в центре многих галактик, поэтому со временем формирование новых звёзд становится невозможным — это конечный процесс. Однако симуляция показала, что при воспроизведении указанных условий в виртуальных мини-вселенных, галактикам с чёрными дырами посередине ничто не мешало производить новые светила, к тому же с приличной по космическим меркам скоростью.Всего было смоделировано 8 миллионов мини-вселенных одного типа — на это у суперкомпьютера с двумя тысячами CPU ушло «всего» три недели. Затем исследователи вплотную взялись за изучение полученных моделей, чтобы понять, как именно эволюционируют различные типы галактик, что происходит с ними после «смерти» и как космические объекты взаимодействуют между собой.Искусственные модели намного меньше своего реального прототипа, а сами галактики весьма условны: карты звёздных систем масштабировались до размеров отдельно взятых сверхновых, чтобы уложиться в доступные вычислительные мощности.