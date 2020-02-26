Визуальный взгляд на игру Resident Evil 3 Remake

В сети появились первые скриншоты с геймплеем игры Resident Evil 3 Remake. На них изображены не только Немезис, но и множество других монстров которые будут встречаться вам игре.

Были обнародованы локации игры, некоторые виды оружия. А также персонажи.

Resident Evil 3 Remake, как и в оригинальном релизе, играет Джилл Валентайн, которая пытается выжить после вспышки вируса в Ракун-Сити и биологического оружия Nemesis.

Nemesis - гуманоидное биооружие, разработанного уничтожения людей и охота на Джилл Валентайн. Resident Evil 3 Remake выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 3 апреля 2020 года по всему миру.