Вкуснейший кофе у вас дома с новой кофемашиной Philips LatteGo

Компания Philips выпустила две модели кофемашин: серии 4300 LatteGo и 5400 LatteGo. Кофейный напиток приготовленный кофемашиной LatteGo обеспечит заряд бодрости на весь день.

Простота и удобство

Кофемашины серии LatteGo могут приготовить до 12 видов кофе, от крепкого эспрессо до ароматного капучино и сладкого маккиато. Достаточно выбрать вид кофе, а все остальное сделает кофемашина. LatteGo предлагает удобное управление с возможностью сохранения настроек крепости кофе, температуры заваривания, объема напитка и количества молочной пенки.

Серия 5400 LatteGo оснащена опцией "кофейный шот" - порция крепкого кофе. Капучинатор LatteGo дополнит любой кофе густой и воздушной пенкой. Система смешивает молоко и воздух на высокой скорости в специальной камере, а затем добавляет в чашку слой молочной пенки идеальной температуры и консистенции.

Модели оборудованы новыми керамическими жерновами. Они очень прочные и не перегреваются, не создают привкус жженого кофе при помоле. Система подачи молока в серии LatteGo состоит из круглой камеры-кувшина и канала подачи молока.

Кофемашины используют съемную варочную конструкцию, которую легко чистить, а также можно мыть в посудомоечной машине. Philips 4300 LatteGo и 5400 LatteGo оснащены фильтром AquaClean, он позволяет приготовить до 5000 чашек кофе, не прибегая к чистке от накипи.

Кофемашины Philips серии 4300 LatteGo и серии 5400 LatteGo поступили в продажу. Рекомендованная розничная цена для моделей EP5444/90 и EP5447/90 составляет 74 990 рублей.
Комментарии и отзывы Philips 4300 LatteGo и 5400 LatteGo
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