Владельцы Kia EV9 смогут заряжать электрокаром дом

Владельцы Kia EV9 скоро смогут воспользоваться функцией резервного питания Vehicle to Home благодаря появлению двухстороннего зарядного устройства, которое выйдет в июне. Стоит отметить, что новый модуль настенной зарядки Wallbox Quasar 2 — первое домашнее зарядное устройство для электромобилей, совместимое с EV9, которое работает в оба направления подачи питания. Quasar 2 может заряжать батарею электромобиля EV9, а также использовать её для подачи энергии в дом во время отключения электричества. Правда, для работы в режиме домашнего генератора потребуется не только само зарядное устройство, но и специальный модуль Power Recovery Unit, который подключается к электрическому щиту дома.

Владельцы EV9 получат приоритетный доступ к Quasar 2, но для предзаказа обоих устройств необходимо зарегистрироваться на сайте Wallbox. По данным Kia, поставки будут осуществляться по принципу очерёдности, пока товар есть в наличии. Однако не все дома смогут поддерживать эту систему — владельцам потребуется электросеть с мощностью не менее 200 ампер, а также, возможно, разрешение от коммунальной службы или местных властей для использования всех функций. Также стоит отметить, что Quasar 2 совместим с солнечными панелями и поддерживает специальное программное обеспечение для управления потоками энергии между солнцем, батареей автомобиля, домом и сетью. В идеале это позволит заряжать авто от солнечной энергии или в часы минимальной нагрузки на сеть.
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