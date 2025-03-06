Владельцы Kia EV9 смогут заряжать электрокаром дом

Владельцы EV9 получат приоритетный доступ к Quasar 2, но для предзаказа обоих устройств необходимо зарегистрироваться на сайте Wallbox. По данным Kia, поставки будут осуществляться по принципу очерёдности, пока товар есть в наличии. Однако не все дома смогут поддерживать эту систему — владельцам потребуется электросеть с мощностью не менее 200 ампер, а также, возможно, разрешение от коммунальной службы или местных властей для использования всех функций. Также стоит отметить, что Quasar 2 совместим с солнечными панелями и поддерживает специальное программное обеспечение для управления потоками энергии между солнцем, батареей автомобиля, домом и сетью. В идеале это позволит заряжать авто от солнечной энергии или в часы минимальной нагрузки на сеть.