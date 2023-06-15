Владельцы подписки PlayStation Plus получат игры в честь юбилея сервиса

Кроме того, подписчики PlayStation Plus Premium скоро смогут воспользоваться облачным стримингом для нескольких игр PS5 — они смогут запускать игры непосредственно из облака, не загружая их на консоль. Также можно получить три цифровых кольца в рамках специальных акций с 20 по 30 июня и для всех игроков, независимо от подписки, будет организовано бесплатное мультиплеерное мероприятие с 24 по 25 июня. Наконец, пользователи могут принять участие в розыгрыше, чтобы выиграть новую консоль PS5 или набор PlayStation VR2 с контроллером PlayStation VR2 Sense. Для участия в розыгрыше нужно посетить веб-сайт PlayStation Plus и ответить на несколько вопросов о сервисе в период с 20 по 30 июня. Отличные новости для настоящих поклонников консольных видеоигр и продуктов компании Sony.