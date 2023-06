Владельцы подписки PlayStation Plus получат игры в честь юбилея сервиса

Сегодня компания Sony объявила о планах выпустить новые игры для PS5 в рамках игрового каталога PlayStation Plus, чтобы отметить годовщину этого сервиса. Кроме новых игр, пользователей также ждут десять дней различных мероприятий и раздач цифровых и физических призов. Уже на следующей неделе пользователи смогут играть в новые игры, добавленные в игровой каталог PlayStation Plus — Tacoma, Deus Ex: Mankind Divided и Killing Floor 2 для PS4. Также будет доступна эксклюзивная игра Soulstice для PS5, а также Far Cry 6, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Inscryption и Rogue Legacy 2 для PS4 и PS5. С 20 июня игроки смогут скачать пробную версию игры WWE2K23 для PS4.

Кроме того, подписчики PlayStation Plus Premium скоро смогут воспользоваться облачным стримингом для нескольких игр PS5 — они смогут запускать игры непосредственно из облака, не загружая их на консоль. Также можно получить три цифровых кольца в рамках специальных акций с 20 по 30 июня и для всех игроков, независимо от подписки, будет организовано бесплатное мультиплеерное мероприятие с 24 по 25 июня. Наконец, пользователи могут принять участие в розыгрыше, чтобы выиграть новую консоль PS5 или набор PlayStation VR2 с контроллером PlayStation VR2 Sense. Для участия в розыгрыше нужно посетить веб-сайт PlayStation Plus и ответить на несколько вопросов о сервисе в период с 20 по 30 июня. Отличные новости для настоящих поклонников консольных видеоигр и продуктов компании Sony.