Владелец Tesla Model 3 получил абсурдный счет в размере 608 500 долларов США из-за ошибки Supercharger

Зарядка электромобиля, такого как Tesla Model 3, обычно стоит намного дешевле, чем заправка бака автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Несмотря на то, что широко доступные Supercharger больше не обеспечивают бесплатную зарядку для водителей Tesla, итоговые затраты обычно намного ниже, чем абсурдный счет владельца Tesla Model 3 из Китая.

Согласно отчету, водитель Tesla Model 3 остановился у Supercharger в Шанхае всего на 20 минут, после чего заметил необычно высокую сумму в размере 3 846 306 китайских юаней (около 608 515 долларов США) в приложении Tesla. Соответствующие скриншоты показывают, что его машина якобы была заряжена почти на два миллиона кВтч, что, конечно, технически невозможно и указывает на то, что ужасающий счет явно был результатом программного сбоя. Судя по всему, владелец Model 3 ранее участвовал в реферальной программе Tesla и поэтому получил некоторое количество бесплатных заправок. После того, как его бесплатные мили были ошибочно израсходованы во время неудачной сессии зарядки, его автомобиль предположительно был заблокирован от сети зарядки. Но поскольку Tesla Model 3 все еще была подключена к вышеупомянутому Supercharger, биллинговая система каким-то образом насчитывала сумму за простои за блокировку места для зарядки. Служба поддержки клиентов Tesla быстро признала проблему и работает над исправлением этой довольно своеобразной ошибки программного обеспечения Supercharger.
Комментарии и отзывы Tesla Model 3
Процессоры для беспилотных автомобилей Apple Car будут изгот…
Процессоры для беспилотных автомобилей Apple Car будут изготПо слухам, Apple заключила партнерское соглашение с фирмами OSAT (аутсорсинговые испытания полупроводнико…
Идеи новогодних подарков детям до 10 лет…
Идеи новогодних подарков детям до 10 летСовсем скоро Новый год, а значит, самое время выбирать подарки для своих детей — на современном рынке огр…
Volvo инвестирует 10 миллиардов шведских крон в новый завод …
Volvo инвестирует 10 миллиардов шведских крон в новый завод Volvo объявила, что инвестирует 10 миллиардов шведских крон в новый завод по производству электромобилей.…
Представлен электрический внедорожник Fisker Ocean SUV EV…
Представлен электрический внедорожник Fisker Ocean SUV EVКомпания Fisker объявила, что на выставке Mobile World Congress 2022 они представят в Европе свой новый п…
Nexzu Mobility представляет электронный велосипед Bazinga…
Nexzu Mobility представляет электронный велосипед BazingaИндийский стартап электромобилей Nexzu Mobility анонсировал пригородную версию своего электронного велоси…
Суперкар DMC Ferrari 296 GTB Squalo можно будет купить за кр…
Суперкар DMC Ferrari 296 GTB Squalo можно будет купить за крНемецкое тюнинг-ателье DMC представило Ferrari 296 GTB, получивший тюнинг-пакет Squalo. …
Amazon интегрировала Alexa в автомобили Land Rover…
Amazon интегрировала Alexa в автомобили Land RoverНа этой неделе Jaguar Land Rover объявила об обновлении программного обеспечения, которое предлагает глуб…
Bentley открывает новый испытательный центр стоимостью 12,5 …
Bentley открывает новый испытательный центр стоимостью 12,5 Bentley объявила об открытии нового испытательного центра стоимостью 12,5 млн фунтов стерлингов в Великоб…
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafeОбзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor