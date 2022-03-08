Владелец Tesla Model 3 получил абсурдный счет в размере 608 500 долларов США из-за ошибки Supercharger

Зарядка электромобиля, такого как Tesla Model 3, обычно стоит намного дешевле, чем заправка бака автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Несмотря на то, что широко доступные Supercharger больше не обеспечивают бесплатную зарядку для водителей Tesla, итоговые затраты обычно намного ниже, чем абсурдный счет владельца Tesla Model 3 из Китая.

Согласно отчету, водитель Tesla Model 3 остановился у Supercharger в Шанхае всего на 20 минут, после чего заметил необычно высокую сумму в размере 3 846 306 китайских юаней (около 608 515 долларов США) в приложении Tesla. Соответствующие скриншоты показывают, что его машина якобы была заряжена почти на два миллиона кВтч, что, конечно, технически невозможно и указывает на то, что ужасающий счет явно был результатом программного сбоя. Судя по всему, владелец Model 3 ранее участвовал в реферальной программе Tesla и поэтому получил некоторое количество бесплатных заправок. После того, как его бесплатные мили были ошибочно израсходованы во время неудачной сессии зарядки, его автомобиль предположительно был заблокирован от сети зарядки. Но поскольку Tesla Model 3 все еще была подключена к вышеупомянутому Supercharger, биллинговая система каким-то образом насчитывала сумму за простои за блокировку места для зарядки. Служба поддержки клиентов Tesla быстро признала проблему и работает над исправлением этой довольно своеобразной ошибки программного обеспечения Supercharger.