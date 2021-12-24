Владелец Tesla Model S решил взорвать автомобиль, чем платить за ремонт 20 000 евро

Проблемы обеспечения полной страховой защиты и технического обслуживания электромобилей снова были выдвинуты на первый план инцидентом, произошедшим в Финляндии. Сообщается, что владелец Tesla Model S 2013 года решил взорвать автомобиль после того как ему сказали, что ремонт автомобиля обойдется в 20 000 евро.

По словам владельца Tesla Model S, когда он купил автомобиль, первые 1500 км автомобиль проехал без проблем. Однако впоследствии он начал сталкиваться с одной проблемой за другой. Первой проблемой, с которой ему пришлось столкнуться, были различные отображаемые коды ошибок. В результате машину отбуксировали на СТО, где она провела около месяца. СТО определила, что единственный доступный для владельца вариант - это замена всей аккумуляторной батареи по цене около 20 000 евро. Вместо этого владелец решил уничтожить автомобиль, так как он не мог выложить огромную сумму за аккумулятор из-за отсутствия гарантии или страховки на такой ремонт. Неясно, знала ли Tesla о возможной неисправности транспортного средства, но на видео фигурировал манекен с изображением Илона Маска.
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