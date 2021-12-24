Владелец Tesla Model S решил взорвать автомобиль, чем платить за ремонт 20 000 евро

Проблемы обеспечения полной страховой защиты и технического обслуживания электромобилей снова были выдвинуты на первый план инцидентом, произошедшим в Финляндии. Сообщается, что владелец Tesla Model S 2013 года решил взорвать автомобиль после того как ему сказали, что ремонт автомобиля обойдется в 20 000 евро.