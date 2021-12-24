Владелец Tesla Model S решил взорвать автомобиль, чем платить за ремонт 20 000 евро

По словам владельца Tesla Model S, когда он купил автомобиль, первые 1500 км автомобиль проехал без проблем. Однако впоследствии он начал сталкиваться с одной проблемой за другой. Первой проблемой, с которой ему пришлось столкнуться, были различные отображаемые коды ошибок. В результате машину отбуксировали на СТО, где она провела около месяца. СТО определила, что единственный доступный для владельца вариант - это замена всей аккумуляторной батареи по цене около 20 000 евро. Вместо этого владелец решил уничтожить автомобиль, так как он не мог выложить огромную сумму за аккумулятор из-за отсутствия гарантии или страховки на такой ремонт. Неясно, знала ли Tesla о возможной неисправности транспортного средства, но на видео фигурировал манекен с изображением Илона Маска.