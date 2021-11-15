Власти Великобритании вновь будут расследовать слияние NVIDIA и ARM

Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны отказался комментировать эту историю. В самой NVIDIA же заявили, что будут всячески сотрудничать со следствием, чтобы дать максимум информации и заверить, что конкуренция будет справедливой и честной даже после приобретения ARM. Впрочем, второе расследование не обязательно приведет к гибели приобретения NVIDIA. Однако это говорит о том, что у правительства есть некоторые сомнения, и что NVIDIA, возможно, придется пойти на некоторые жертвы. По крайней мере, компании придется набраться терпения — она не получит одобрения в Великобритании не раньше 2022 года, и ей все равно придется ждать других регулирующих органов, прежде чем завершить слияние. Но мы все же надеемся, что вся эта эпопея всё за завершится и NVIDIA будет развиваться дальше.