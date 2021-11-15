Власти Великобритании вновь будут расследовать слияние NVIDIA и ARM

Правительство Великобритании явно не удовлетворено первоначальным расследованием покупки NVIDIA гиганта ARM. Как сообщает информационное издание Reuters, инсайдеры заявляют, что секретарь по цифровым технологиям и культуре Надин Доррис прикажет Управлению по конкуренции и рынкам страны провести "второй этап" расследования сделки NVIDIA по вопросам национальной безопасности. Объявление может появиться уже на следующей неделе, сообщает другое издание The Times. Сообщается, что второе расследование продлится около шести месяцев. После этого чиновники могли либо заблокировать сделку, либо одобрить ее как есть, либо потребовать уступок.

Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны отказался комментировать эту историю. В самой NVIDIA же заявили, что будут всячески сотрудничать со следствием, чтобы дать максимум информации и заверить, что конкуренция будет справедливой и честной даже после приобретения ARM. Впрочем, второе расследование не обязательно приведет к гибели приобретения NVIDIA. Однако это говорит о том, что у правительства есть некоторые сомнения, и что NVIDIA, возможно, придется пойти на некоторые жертвы. По крайней мере, компании придется набраться терпения — она ​​не получит одобрения в Великобритании не раньше 2022 года, и ей все равно придется ждать других регулирующих органов, прежде чем завершить слияние. Но мы все же надеемся, что вся эта эпопея всё за завершится и NVIDIA будет развиваться дальше.