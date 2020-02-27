Внутренние компоненты смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Видеоролик

Компания Samsung опубликовала видеоролик, который демонстрирует внутренние компоненты смартфона Galaxy S20 Ultra, представленного 11 февраля этого года. На видео мы видим все ключевые внутренности, начиная от камеры и заканчивая антенными модулями. Напомним, что гаджет оснащен 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED Quad HD+ экраном, квадрокамерой модулями 108, 48, 12 Мп и датчиком глубины, однокристальной системой Exynos 990, 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, батареей на 5000 мАч, а также поддержкой сетей пятого поколения.