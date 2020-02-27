Внутренние компоненты смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Видеоролик

2020-02-27, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Galaxy S20 Ultra; [27]
Компания Samsung опубликовала видеоролик, который демонстрирует внутренние компоненты смартфона Galaxy S20 Ultra, представленного 11 февраля этого года. На видео мы видим все ключевые внутренности, начиная от камеры и заканчивая антенными модулями. Напомним, что гаджет оснащен 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED Quad HD+ экраном, квадрокамерой модулями 108, 48, 12 Мп и датчиком глубины, однокристальной системой Exynos 990, 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, батареей на 5000 мАч, а также поддержкой сетей пятого поколения.


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