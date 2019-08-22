Во что поиграть? Пять лучших онлайн-шутеров

Первые шутеры появились еще в дремучие времена аркад и платформеров, но их популярность с годами ничуть не ослабела. Многие забытые игры в этом жанре даже обрели вторую жизнь благодаря мультиплееру. Сегодня мы расскажем о нескольких лучших онлайн-стрелялках на данный момент.

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

Возможно, тактический шутер никогда не был самым популярным подвидом этого жанра, но он имеет очень преданных фанатов. Как и в других командных шутерах Battlelog , здесь нужно спасти заложников или обезвредить бомбу. А вот достичь этой цели можно разными способами. В этой игре важно не только быстро бегать и стрелять, а делать это максимально слаженно и, самое главное, следовать тактике. В этом помогают двадцать 20 классов оперативников, у каждого из которых есть уникальные особенности Battlelog R6 hacks

STAR WARS BATTLEFRONT II

Возможно, эта игра не блещет новизной геймплея и многим кажется чересчур аркадной, но она заслуживает внимания по нескольким причинам. Во-первых, культовая вселенная «Звездных войн», о которой слышал, наверное, каждый человек на Земле. Во-вторых, это очень красивая игра с отличной анимацией персонажей, яркими локациями и эффектными взрывами в космосе. В-третьих, аркадность играет на руку доступности – чтобы играть в STAR WARS BATTLEFRONT II, не нужно быть опытным геймером.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Пожалуй, главная игра в жанре «королевская битва» прямо сейчас. PUBG абсолютно аркадна и потому прекрасна. Например, по воле случая (рандома) опытный игрок и тактик может быть нелепо убит новичком. Возможно, за это безудержное веселье игру и любят миллионы фанатов по всему миру.

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

А вот и самая настоящая легенда. Именно так, ведь эта игра почти не отличается от CS 1.6, вышедшей почти двадцать лет назад. Global Offensive имеет несколько новых карт и режимов, современную графику и при этом идет на слабых ПК. В остальном же перед нами старая добрая CS 1.6. В чем секрет успеха CS? В простоте. Здесь нет классов, прокачки или уникальных способностей у персонажей. Победа или поражение определяются выбранным оружием, мастерством игроков и слаженностью их действий.

OVERWATCH

Игра от легендарной студии Blizzard, известной такими культовыми тайтлами, как World of Warcraft, Diablo и StarCraft. Overwatch очень проста – две команды по шесть человек, захват флага и сопровождение тележки. Успех игры определила проработанность мира и персонажей, у каждого из которых есть своя история. Последние рассказываются через комиксы и короткометражки.