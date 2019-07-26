Во что поиграть на старом компьютере?

Многие из подрастающего поколения находят у себя дома старые компьютеры, за которыми родители некогда либо работали, либо играли. Большинство подобных компьютеров можно использовать для набора текста, листания страниц сайтов в Интеренет, но современные компьютерные игры на них невозможно запустить. В данной заметке мы разберем во что можно поиграть на старом компьютере.

Во-первых, вы можете поиграть в Flash игры. Flash игры были очень популярны еще 3-4 года назад. Среди них есть игры на двоих, онлайн игры, игры для детей, для девочек, мальчиков и т.д. Все существующие Flash игры собраны на сайте onlajnigry.net Для их запуска вам необходим компьютер способный подключиться к Интернету, запустить браузер с установленным Adobe Flash Player'ом. Последний можно скачать с официального сайта Adobe - у современных браузеров он идет как плагин. По умолчанию не установлен, так как "браузерное сообщество" решило с подачи Apple отказаться от Flash технологии.

Во-вторых, вы можете скачать старые компьютерные игры, которые ваш компьютер легко потянет. Пойдет выбранная игра на вашем компьютере или нет вы можете узнать просто оценив необходимое свободное пространство на жестком диске для игры. Если это 10-20% от вместительности вашего жесткого диска, то с уверенностью можете считать, что игра запуститься на вашем старом компьютере. К примеру, если жесткий диск 400 Мб, то остальная начинка зачастую сможет запустить игру объемом в 40 Мб. Современные игры весят по 5-10 Гб и более, в то время как жесткий диск объемом менее чем 1 Тб - сегодня найти практически невозможно.

В-третьих, вы можете поиграть в игры в социальных сетях. Они есть в тех же сетях Вконтакте, Facebook. Это по сути те же Flash игры, но с встроенными механизмами выманивания денег с вашего кошелька. Вам будет предлагаться купить то это, то другое и рано или поздно вы это сделаете. Поэтому начав играть в социальных сетях большинство переходит на игры представленные на сайте отмеченном выше.