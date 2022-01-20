Vodafone, Qualcomm и Thales демонстрируют стандарт iSIM

Поскольку физического пространства внутри электроники становится все меньше, производители ищут новые способы более эффективной реализации основных функций. Новый стандарт iSIM (встроенная SIM-карта) находится в процессе разработки, поскольку Vodafone, Qualcomm и французская многонациональная компания Thales провели тесты с проверкой концепции Samsung Galaxy Z Flip3, протестированной в сети Vodafone.

Новый стандарт iSIM основывается на eSIM, напрямую интегрируя технологию SIM в основной чипсет устройства. Для справки, для eSIM требуется отдельный чип для обработки данных. Ключевой особенностью iSIM является то, что он устраняет необходимость в отдельном выделенном пространстве для услуг SIM-карты, предлагая при этом все преимущества eSIM, такие как удаленное предоставление SIM-карт операторами связи. Новый стандарт также позволит множеству устройств, таких как носимые устройства, ноутбуки, планшеты, устройства виртуальной реальности и IoT, использовать активные подключения для передачи данных, не теряя ценного пространства. Сроки, когда следует ожидать первых устройств iSIM на рынке, не указаны.