Vodafone продала первое в истории СМС в виде NFT

Анонимный победитель аукциона получит копию протокола связи для SMS, отмечает информационное издание CNN. Он также получит сертификат подлинности и цифровой кадр, на котором отображается анимация телефона, получающего сообщение. Собственно, теперь он владеет первым сообщением на мобильных телефонах, но на самом деле ничего невероятного в этом нет — даже пощупать телефон с этим сообщением он не может. С другой стороны, это еще одна веха в области телекоммуникаций, превращенная в NFT. Также в декабре Джимми Уэльс продал NFT первую редакцию Википедии на аукционе за 750 000 долларов. Это значит, что в обозримом будущем различные крупные компании будут продавать всё больше цифровых активов, которые на самом деле не имеют никакой реальной ценности или даже физического облика.