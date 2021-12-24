Vodafone продала первое в истории СМС в виде NFT

Довольно известная в мире компания Vodafone превратил первое текстовое сообщение в невзаимозаменяемый токен (NFT) и на этой неделе он был продан на парижском аукционе за криптовалюту на сумму 132 680 евро (150 000 долларов). Компания пожертвует вырученные средства Агентству ООН по делам беженцев для поддержки вынужденных переселенцев. Напомним, что чуть более 29 лет назад Ричард Джарвис, тогдашний директор Vodafone, получил первое текстовое сообщение от программиста Нила Папворта. Данное SMS было отправлено в декабре и гласило: «С Рождеством». Хотя содержание текстового сообщения не было особенно захватывающим, оно заложило основу для следующих нескольких десятилетий общения.

Анонимный победитель аукциона получит копию протокола связи для SMS, отмечает информационное издание CNN. Он также получит сертификат подлинности и цифровой кадр, на котором отображается анимация телефона, получающего сообщение. Собственно, теперь он владеет первым сообщением на мобильных телефонах, но на самом деле ничего невероятного в этом нет — даже пощупать телефон с этим сообщением он не может. С другой стороны, это еще одна веха в области телекоммуникаций, превращенная в NFT. Также в декабре Джимми Уэльс продал NFT первую редакцию Википедии на аукционе за 750 000 долларов. Это значит, что в обозримом будущем различные крупные компании будут продавать всё больше цифровых активов, которые на самом деле не имеют никакой реальной ценности или даже физического облика.
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