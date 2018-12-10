Водонепроницаемая куртка с подогревом от Xiaomi

Компания Xiaomi представила на платформе Youpin новую куртку CHI ZHANG. Изделие подключается к мобильному аккумулятору через порт USB, чтобы обеспечить дополнительный обогрев. Стоимость новинки 43 доллара.

Куртка выполнена из специального водоотталкивающего материала, а подкладка на 90% из кашемира. CHI ZHANG снабжена съемным инфракрасным обогревателем, который обладает антистатическими свойствами и защищен от перепадов напряжения. Он работает в трех режимах нагрева: красный (55°C), синий (48°C) и зеленый (40°C).

Для того, чтобы активировать подогрев, нужно нажать на соответствующую кнопку. Нагревается одежда всего за минуту до заданной температуры. В куртке предусмотрены большие карманы для мобильного аккумулятора на 10 000 мА/ч.

Одного заряда хватит на 6 часов работы в «красном» режиме, 8 — в «синем» и 10 —в «зеленом». Куртка доступна в черном и темно-зеленом цвете.