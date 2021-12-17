Volkswagen Golf получит новое голосовое управление

Самой продвинутой функцией является голосовое управление: «Hello Volkswagen» - это фраза, используемая для запуска так называемого естественного голосового управления. Эта система также способна понимать фразы из повседневной жизни, такие как «Мне холодно» или «Где я могу найти японский ресторан?» - превращая Golf в умного собеседника. Благодаря цифровым микрофонам он также распознает, говорит ли водитель или пассажир. Голосовой командой он может активировать кондиционер автомобиля, специально для человека, делающего запрос.