Volkswagen Golf получит новое голосовое управление

Volkswagen объявил, что они выпустят обновление программного обеспечения для VW Golf, чтобы добавить в автомобиль ряд новых голосовых средств управления и многое другое. В обновлении будет улучшенное голосовое управление, а также более эффективная система по сравнению с текущей, обновление также будет включать в себя новое оборудование и программное обеспечение.

Самой продвинутой функцией является голосовое управление: «Hello Volkswagen» - это фраза, используемая для запуска так называемого естественного голосового управления. Эта система также способна понимать фразы из повседневной жизни, такие как «Мне холодно» или «Где я могу найти японский ресторан?» - превращая Golf в умного собеседника. Благодаря цифровым микрофонам он также распознает, говорит ли водитель или пассажир. Голосовой командой он может активировать кондиционер автомобиля, специально для человека, делающего запрос.