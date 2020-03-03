Volkswagen ID.4 - первый электрокроссовер компании

2020-03-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Volkswagen ID.4; [54]
В мире сейчас происходят достаточно интересные изменения на рынке автомобилей — компании, которые всю жизнь делали свои продукты, которые используют бензин или дизель, резко перешли на электричество. Конечно, пока что мощности и объемы выпуска электрокаров не такие большие, чтобы сказать, что электрокары вытеснили обычные авто, но постепенно захват рынка происходит. Например, вскоре в продажу поступит новый кроссовер Volkswagen ID.4, который является первым электрокаром компании в сегменте внедорожников. Пока что продукт лишь представили и рассказали о нем все детали, но в ближайшем будущем продукт будет доступен для покупки и тогда можно будет ездить легко на большие расстояния и при этом не использовать тот же бензин для заправки.


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