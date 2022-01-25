Volkswagen будет сотрудничать с Bosch над программным обеспечением для автоматизированного вождения

Cariad, дочерняя компания Volkswagen, занимающаяся разработкой программного обеспечения, и поставщик автомобилей Bosch создали партнерство для разработки программного обеспечения для автоматизированного вождения, которое будет использоваться в легковых автомобилях Volkswagen. Программное обеспечение обеспечит так называемое автономное вождение «Уровня 2», состоящее из вождения без помощи рук в городах, сельской местности и на автомагистралях, а также систему «Уровня 3», которая берет на себя все функции вождения на автомагистрали.

Партнерство является вторым крупным сотрудничеством, объявленным в этом году двумя компаниями, которые на прошлой неделе заявили, что к концу этого года они создадут совместное предприятие для оснащения заводов по производству аккумуляторных батарей. Volkswagen и Bosch внутренне объединили свои подразделения программного обеспечения в отдельные подразделения, пытаясь укрепить свое предложение перед лицом конкуренции, которую ведет прежде всего Tesla, а также такие компании, как Alphabet, все больше и больше вторгающиеся в автомобильный сектор.
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