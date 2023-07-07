Volkswagen готовит беспилотную версию ID Buzz

Компания Volkswagen официально объявила о запуске испытаний автономных транспортных средств в США, начиная с беспилотных версий своего электрического микроавтобуса ID Buzz. Новый автопарк будет испытываться на общественных дорогах в Остине, штат Техас, начиная с конца этого месяца. Напомним, что изначально Volkswagen планировала использовать технологию Argo для обеспечения автопарка самоуправляемых микроавтобусов ID Buzz. Однако сейчас компания разрабатывает аппаратное и программное обеспечение самостоятельно, без помощи компании Ford, совместно с партнёром в лице компании Mobileye. План состоит в том, чтобы провести испытания автомобилей в Остине, а также в четырёх других городах США в ближайшие три года, с целью запуска роботакси в 2026 году.

Автомобиль ID Buzz с тремя рядами сидений для американского рынка, который дебютировал в прошлом месяце, поступит в продажу в 2024 году, и к моменту релиза будет отличным решением для роботизированного такси. Вероятно, задача стоит достаточно сложная, потому что автомобиль сам по себе больше стандартного седана и, соответственного, он менее манёвренный в потоке, у него больше слепых зон и его сложнее припарковать. Другое дело, что технологии не стоят на месте и то, что компания не могла даже представить ещё пару лет назад, теперь является вполне реальным планом. Будем следить за развитием событий в этом направлении — всё же автоматизированные автомобили без водителя являются будущим.