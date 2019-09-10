Volkswagen подготовила ID.3

Компания Volkswagen официально представила серийную модель автомобиля ID.3, которая может пройти на одном заряде батареи до 550 километров. Это достаточно большое расстояние, которое позволяет вам не переживать о путешествиях не только в черте города, но и за его пределами. С таким запасом хода можно около недели ездить на работу или в магазины, плюс при желании вы спокойно можете поехать в другой город или даже в путешествие. Главное при этом иметь рядом зарядные станции, чтобы во время поездки подзарядить данный автомобиль. В целом, решение довольно интересное и если вы хотите перейти с бензина на электричество, то почему бы и нет. Цена новинки пока что не называется, но совсем скоро данный секрет раскроют и авто попадет в продажу.