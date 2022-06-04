Volkswagen представила юбилейную версию внедорожника Touareg Edition 20

Компания Volkswagen выпускает специальную версию внедорожника Touareg Edition 20, приуроченную к 20-летию модели.

Напомним, что Volkswagen Touareg был запущен в 2002 году. За это время, внедорожник разошелся тиражом более миллиона экземпляров по всему миру в трех поколениях. Volkswagen Touareg Edition 20 окрашен в эксклюзивный темно-синий цвет Meloe Blue в сочетании с черными вставками.

Автомобиль поставляется с 20-дюймовыми колесами Bogota, тонированными задними стеклами и значками Edition 20 на стойках. Интерьер внедорожника отделан черной кожей с эмблемой Edition 20 на селекторе передаче. Touareg Edition 20 получил специальные накладки на пороги и красные акценты на декоративных панелях отделки салона.

На европейском рынке Volkswagen Touareg Edition 20 появится этим летом по цене от 77 530 евро.