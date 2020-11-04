Volkswagen выпустит ID.4 Crozz и ID.4 X в Китае

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Tesla вроде как планирует покорять рынок Китая со своими электрокарами, которые действительно неплохо продаются в последнее время и отлично справляются со всеми поставленными задачами. Однако на этом рынке будут и другие производители, которые отлично знают свое дело и тоже готовы завоевывать столь привлекательный рынок. Например, автомобиль Volkswagen ID.4 Crozz и ID.4 X тоже будут продавать в Китае, а это очень доступный по меркам электрокаров продукт, способный уделать потенциальных конкурентов хотя бы за счет более высокой доступности. Вопрос только в реальной конечной стоимости и сроках, о чем мы пока что ничего не знаем абсолютно.