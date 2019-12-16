Volkswagen запустила автономное авто

Компания Volkswagen официально рассказала об электрических автомобилях, которые будут работать в автономном режиме на территории Катара. Эти авто смогут доставлять пользователей по заданному маршруту совершенно самостоятельно, то есть без помощи водителя. Это довольно интересное решение, так как еще какое-то время назад абсолютно все в мире говорили о том, что подобного рода технологии невозможны и что мы еще не скоро сможем пользоваться автономными транспортными средствами. Однако если прямо сейчас Volkswagen уже запускает свои шаттлы, то совсем скоро они появятся и в других странах, где производитель тоже предоставит высокий уровень комфорта. Вот вам и будущее, в котором автомобили ездят сами, без помощи водителей.