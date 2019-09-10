Volocopter готов к запуску

Какое-то время назад на просторах интернета обсуждали возможность запуска рабочего аэротакси, но, естественно, все осталось лишь на уровне слухов. Дело в том, что у такого способа передвижения крайне высокая стоимость, ведь нужно посадочное место, нужно оплатить дорогую поездку на таком транспорте, плюс на длительные расстояния такое такси вас просто не сможет отвезти. Тем не менее, проект Volocopter все же планируют запустить в ближайшем будущем. Этот вид транспорта будут запускать в Китая, на проект уже выделили 50 миллионов евро и, вероятно, это будет лишь тестовый вариант. Для обычных пользователей такой транспорт еще долго не будет доступным, ведь цена остается крайне высокой и один полет обойдется вам в половину стоимости авто.