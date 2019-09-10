Volocopter готов к запуску

2019-09-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Volocopter; [31]
Какое-то время назад на просторах интернета обсуждали возможность запуска рабочего аэротакси, но, естественно, все осталось лишь на уровне слухов. Дело в том, что у такого способа передвижения крайне высокая стоимость, ведь нужно посадочное место, нужно оплатить дорогую поездку на таком транспорте, плюс на длительные расстояния такое такси вас просто не сможет отвезти. Тем не менее, проект Volocopter все же планируют запустить в ближайшем будущем. Этот вид транспорта будут запускать в Китая, на проект уже выделили 50 миллионов евро и, вероятно, это будет лишь тестовый вариант. Для обычных пользователей такой транспорт еще долго не будет доступным, ведь цена остается крайне высокой и один полет обойдется вам в половину стоимости авто.


Комментарии и отзывы Volocopter
Умный телевизор Redmi TV появился в прод...
Умный телевизор Redmi TV появился в продБренд Redmi дал старт китайским продажам умного телевизора Redmi TV, который был представлен пару недель ...
Huawei Mate 30 показали на видео...
Huawei Mate 30 показали на видеоНа просторах интернета уже довольно давно гуляют изображения нового смартфона Huawei Mate 30, который вро...
Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Editi...
Thermaltake Level 20 GT ARGB Black EditiСовременный рынок компьютерных корпусов удивляет разнообразием моделей, которые бросаются из крайности в ...
Panasonic Toughbook 55 работает 20 часов...
Panasonic Toughbook 55 работает 20 часовОфициально представлен совершенно необычный ноутбук Panasonic Toughbook 55, который может похвастаться до...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQ...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQКомпания MSI славится своими странными игровыми мониторами, которые, видимо, создают маркетологи, а не ин...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?Нам удалось раздобыть пресс-копию полной версии NBA 2K20 и теперь я могу рассказать вам обо всех деталях,...
Huawei готовит 65’’ телевизор на Harmony...
Huawei готовит 65’’ телевизор на HarmonyЕще одним экосистемным продуктом Huawei к анонсу в сентябре станет большой 65’’ телевизор на базе Harmony...
Chromebook от Asus краткий обзор...
Chromebook от Asus краткий обзорКомпания Asus анонсировала модель Chromebook C425. ...


Обзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатыванияОбзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатывания
Обзор iBOX PRO-1080 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркалоОбзор iBOX PRO-1080 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало
Обзор Baseus Car Charger BS-C16C1. Автомобильный адаптер с USB Type-CОбзор Baseus Car Charger BS-C16C1. Автомобильный адаптер с USB Type-C
Обзор плюсов и минусов Philips S561. Долгоиграющий бюджетникОбзор плюсов и минусов Philips S561. Долгоиграющий бюджетник
Обзор iBOX PRO-790. Автомобильный видеорегистратор с камерой заднего видаОбзор iBOX PRO-790. Автомобильный видеорегистратор с камерой заднего вида
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQ...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQКомпания MSI славится своими странными игровыми мониторами, которые, видимо, создают маркетологи, а не ин...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?Нам удалось раздобыть пресс-копию полной версии NBA 2K20 и теперь я могу рассказать вам обо всех деталях,...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX ...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX На стенде компании ADATA в рамках выставки IFA 2019 представлен целый ряд интересных новинок, среди котор...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM н...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM нНаше внимание на выставке IFA 2019 привлек стенд компании GOODRAM, оформленный в обновленной стилистике. ...
Предварительный обзор Wacom MobileStudio...
Предварительный обзор Wacom MobileStudioНа рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались...
Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship...
Обзор WRC 8 FIA World Rally ChampionshipЯ провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества ад...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50Сегодня мы поговорим о новом ноутбуке, который официально представили на выставке IFA 2019. Ноутбук доста...
Предварительный обзор Aorus Liquid Coole...
Предварительный обзор Aorus Liquid CooleЕсли в вашем компьютере уже есть все, о чем толко можно мечтать, то самое время посмотреть в сторону нови...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и ду...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и дуПо настоящему "умный" дом должен уметь не только включать и выключать лампочки, но и облегчать выполнение...
DJI Osmo Mobile 3, DJI Mavic 2, DJI Osmo...
DJI Osmo Mobile 3, DJI Mavic 2, DJI OsmoНа выставке IFA 2019 компания DJI представила новый 3-осевой стабилизатор DJI Osmo Mobile 3. Как можно до...
Обзор Forged of Blood. Редкий представит...
Обзор Forged of Blood. Редкий представитПришло время окунуться в виртуальный мир стратегии и посмотреть, насколько хорошо вы справляетесь с такти...
Предварительный обзор Motorola One Zoom....
Предварительный обзор Motorola One Zoom.Нельзя сказать, что неожиданно, ведь в сети уже довольно давно витали слухи о новом смартфоне, но Motorol...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor