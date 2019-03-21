Volvo будет использовать датчики для борьбы с пьяным и сонными водителями

Volvo планирует использовать камеры и датчики внутри автомобилей для борьбы с пьяным или сонными водителями.

Транспортные средства могут вмешаться, если водитель не реагирует на предупреждающие сигналы - автомобиль может ограничить свою скорость, предупредить службу Volvo on Call или припарковаться у обочины. Камеры и датчики будут следить за такими факторами, открыты ли у водителя глаза, очень медленно реагируют, как едет автомобиль по дороге и как влияют на рулевое управление в течение длительного периода времени. Volvo планирует начать установку датчиков и камер на всех своих автомобилях, начиная с начала 2020-х годов. Начиная с 2021 года, все автомобили Volvo также будут развивать максимальную скорость 180 км/ч, чтобы ограничить чрезмерную скорость.