Volvo готовит беспилотные грузовики

Компании Volvo и Aurora на один шаг ближе к тому, чтобы внедрить автономные грузовики на дорогах Северной Америки — они представили прототип беспилотного грузовика-полуприцепа, предназначенного для дальних поездок по Северной Америке, а не только для быстрых переездов с базы на базу, как на прошлых автомобилях. Вариант Volvo VNL выглядит знакомым (судя по кузову), но содержит широкий набор датчиков для обнаружения объектов окружающей среды и самостоятельной навигации с помощью виртуального водителя Aurora. Автопроизводитель, к сожалению, не предоставил технических деталей, но сказал, что новейшая установка расширила существующие функции безопасности VNL, такие как динамическое рулевое управление Volvo и автоматическая трансмиссия, чтобы создать избыточно безопасную систему.

Другими словами, этот грузовик не должен столкнуться с большими проблемами на шоссе. Кроме того, ранее компании заявляли, что надеются на автономность 4-го уровня или на вождение без участия человека в ограниченных ситуациях. К сожалению, Volvo не сообщила, когда ожидается, что данный прототип выйдет на дороги общего пользования, не говоря уже о том, когда вы можете увидеть серийный грузовик на трассе. Компании также потребуются правила, разрешающие коммерческие беспилотные грузовики, а не только испытания, которые сейчас проходят в разных штатах США. Это важный шаг на пути к цели Volvo в области грузовых автомобилей без водителя, но далеко не последний.
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