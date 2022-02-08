Volvo инвестирует 10 миллиардов шведских крон в новый завод по производству электромобилей

Volvo объявила, что инвестирует 10 миллиардов шведских крон в новый завод по производству электромобилей. В рамках запланированных инвестиций компания внедрит на заводе ряд новых и более устойчивых технологий и производственных процессов. К ним относятся введение мегалитья алюминиевых деталей кузова, новый завод по сборке аккумуляторов и полностью отремонтированные цеха покраски и окончательной сборки.

Инвестиции последовали за недавним заявлением Volvo Cars и Northvolt, ведущего производителя аккумуляторных элементов, об инвестировании 30 миллиардов шведских крон в разработку и производство высококачественных, специально изготовленных аккумуляторов для следующего поколения полностью электрических моделей Volvo. «С этими инвестициями мы делаем важный шаг к нашему полностью электрическому будущему и готовимся к еще более продвинутым и лучшим электрическим Volvo», — сказал Хокан Самуэльссон, исполнительный директор. «Torslanda — наш крупнейший завод, и он будет играть решающую роль в нашей продолжающейся трансформации, поскольку к 2030 году мы движемся к тому, чтобы стать производителем исключительно электромобилей».
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