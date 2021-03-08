Volvo к 2030 году полностью перейдет на выпуск электромобилей

Ранее стало известно, что Jaguar и Ford о планах перейти на производство электромобилей. В свою очередь Volvo, поставила цель к 2030 году полностью отказаться от использования ДВС для всей линейки автомобилей, то есть начать выпуск электромобилей. У компании Volvo в настоящее время представлена только одна электрическая модель и в планах запуск второй модели до конца 2021 года.

В ближайшее время можем ожидать, что другие производители, такие как Volkswagon, Suzuki, Toyota и другие сделают подобное заявление. Для перехода на производство электромобилей понадобиться не мало ресурсов, но мне кажется электромобили - это путь в будущее.