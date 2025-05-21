Volvo первой получит Gemini в Android Auto

На конференции Google I/O компания объявила о планах интегрировать свой ИИ-чат-бот Gemini в самые разные устройства — включая автомобили. А уже сегодня компания Volvo заявила, что станет первым автопроизводителем, внедряющим эту технологию в свои машины. Шведская компания расширяет уже существующее партнёрство с Google — стоит напомнить, что именно Volvo одной из первых начала использовать встроенную операционную систему Android Automotive. Теперь в рамках сотрудничества Gemini появится в модельном ряду Volvo, предоставляя водителям возможность более естественно общаться с автомобилем. Речь идёт о голосовом переводе, помощи с навигацией, поиске мест и даже ответах на вопросы по инструкции по эксплуатации. Всё это, как утверждает Volvo, снизит нагрузку на водителя и поможет ему сосредоточиться на дороге.

Ранее в этом месяце Google пообещала, что Gemini появится и в Android Auto — популярной системе, дублирующей функции смартфона на экран автомобиля. Однако если пользователи Android Auto получат доступ к ИИ уже в ближайшие недели, то в автомобилях с полноценной ОС Android Automotive новинка появится только позже в этом году. С помощью Gemini водители и пассажиры смогут отправлять сообщения, прокладывать маршруты, слушать музыку — то, что уже умеет Google Assistant. Главное отличие — гораздо более естественное общение, ведь теперь не нужно говорить шаблонными фразами, достаточно обычного разговорного языка. Крайне занимательный апгрейд.