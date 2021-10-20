Volvo запускает Range Assistant для электромобилей

Volvo объявила, что запускает новое приложение Range Assistant для своих электрических транспортных средств, приложение будет доступно с обновлением по беспроводной сети. Новое приложение Volvo Range Assistant, выпущенное в стадии бета-тестирования, предназначено для увеличения дальности действия электромобилей компании.

Благодаря последнему обновлению водители электрических автомобилей Volvo смогут рассчитывать на увеличение дальности поездки благодаря улучшениям в интеллектуальном управлении аккумулятором и производительности регенерации, а также более интеллектуальному таймеру для предварительной подготовки аккумуляторов. Приложение Range Assistant - это прекрасный пример стратегии Volvo Cars по расширению разработки программного обеспечения собственными силами, которое помогает водителям отслеживать доступный запас хода автомобиля Volvo и оптимизировать его с помощью интеллектуального управления энергопотреблением и советов по стилю вождения. Благодаря приложению, встроенному в информационно-развлекательную систему на базе Android, водители электрических автомобилей Volvo получают четкую и точную информацию о предполагаемом оставшемся запасе хода и энергопотреблении в реальном времени.
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