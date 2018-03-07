Воры украли 600 майнинг ферм

Зарабатывать деньги на добыче криптовалюты стало очень модно и популярно, но не все решаются долго и упорно ждать, пока их ферма принесет плоды. Некоторые пользователи решают заработать средства иным способом. Например, злоумышленники просто взяли и украли 600 майнинг-ферм, которые добывали валюту. Видимо, воры решили, что криптовалюты недостаточно надежны и лучше держать свои сбережения в более понятной форме. Общая стоимость данной фермы состоят 2 миллиона долларов, однако полиция пока что не смогла найти преступников. Видимо, те решили не добывать валюту, а продать ферму частями. Отследить в этом случае похитителей будет весьма проблематично, практически нереально. Вот и собирай после этого фермы. С другой стороны, такое оборудование стоит охранять немного усерднее, чем одним охранником.