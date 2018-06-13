Восьмиядерный Intel Coffee Lake будет выпущен осенью этого года

2018-06-13, Автор - Нияз Дусталев; [97]
Intel выпустит 8-ядерный i7 8086K уже осенью, процессор будет основан на Coffee Lake. Платформа LGA 2066 также получит обновление до 22-ядерному процессору.
Новость была замечена на портале PC Watch, этот восьмиядерный процессор Coffee Lake поступит в продажу уже в сентябре.

Некоторые пользовательские отчеты о шестиядерном процессоре уже говорят о том, что процессор покорил отметку 7 Гц по частоте, а его стоимостью составляет 424 доллара США на данный момент времени.

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