Восьмиядерник с частотой 5,3 ГГц от Интел

2020-02-12, Автор - Ramil; Продукт - i7-10700K; [134]
Энтузиаст TUM_APISAK выложил скрин который содержит процессор Intel Core i7-10700K 10-го поколения Intel Comet Lake-S. На нем содержится его краткие характеристики. Базовая частота, частота буста и количество ядер.

Процессор 10-го поколения был установлен на материнскую плату ECS Z490H6-A2. Тактовая частота процессора составляет 3,8 ГГц, а турбобус почти 5,3 ГГц. Если это так, то это очередной игровой процессор на новом чипсете.

8 ядер с поддержкой HyperThreading 16 потоков, будет прямым конкурентом процессоров красного лагеря AMD Ryzen 3700X и 3800X. Что касается ценообразования, платформа еще официально не вышла и рано что-то судить.

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