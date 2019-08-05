Все о таинственном астероиде

Образовавшийся в результате выстрела кратер послужит местом для посадки «Хаябуса-2». Пока же станция все еще парит над астероидом: 11 июля она зависла на высоте 8,5 метра над его поверхностью и снова выстрелила по объекту, на этот раз — танталовой пулей. Разлетевшиеся пыль и обломки японский аппарат собрал посредством грунтозаборного устройства. Затем «пылесборник» зонда успешно закрылся и изолировал образцы от внешних воздействий.Операция по высадке на астероид Рюгу прошла еще весной: на космический объект «десантировались» модули MASCOT, собравшие первые образцы грунта. После этого с высоты в 500 метров аппарат произвел выстрел ударным зарядом SCI, состоящим из медного снаряда и взрывпакета массой 2,5 и 4,5 килограмма соответственно. Чтобы избежать столкновения с обломками астероида после «атаки», зонд был вынужден совершить несколько рискованных маневров.