Вскрытие автомобиля - как открыть дверь без ключа?

Достаточно часто, особенно когда вы торопитесь, вдруг вы замечаете, что потеряли ключи от автомобиля, а второй комплект ключей находится за много километров от вас. Нередко оказываются заблокированными двери заведенного автомобиля, что еще более остро ставит перед вами вопрос вскрытия автомобиля без ключа. Как можно открыть дверь современного автомобиля без ключа?

Самый простой способ - это обратиться к специалистам, которые занимаются вскрытием автомобилей. В городах Украины вскрытием дверей автомобилей занимается компания https://zamok-profi.kiev.ua/vskritie-avto.html. Компания занимается вскрытием дверей не только автомобилей, но и любых сейфов, любых дверей будь-то от квартиры в ленинградке, либо банковского хранилища. Подобные организации есть во всех крупных городах с населением от 500 тысяч жителей. Единственный минус данного метода - дополнительные финансовые затраты, которые огорчат владельца отечественного автомобиля, но врятли будут в тягость владельцу иномарки. Поэтому мы разберем основные методы вскрытия дверей у отечественных автомобилей.

Вскрыть дверь отечественного автомобиля можно легко и просто - разбить боковое стекло водительской двери. Стоимость данного стекла для ВАЗ Приора и прочих моделей на его кузове - от десятки до двенадцатой модели всего 1000-1200 рублей, то есть быстрое вскрытие обойдется в 20 долларов США вместе с установкой нового стекла. Установите сами, в чем при наличии прямых рук нет никаких проблем, сэкономите три-четыре доллара.

Если данный вариант владельца отечественного автомобиля не устраивает - надо убедиться, что ваш багажник закрыт. Вам повезло - багажник не был закрыт на замок - надо выбить спинки заднего сидения, если не получается со снятием задней полки и вот вы салоне.

Третий вариант - это открытие двери длинной металлической линейкой. Она просовывается между уплотнителем стекла и путем надавливания на кулак замка открывается дверь. То куда точно сувать линейку - вы можете увидеть на обучающих видео роликах в YouTube.

Четвертый вариант - это просовывание длинной проволоки либо к направлению замка, либо через тот же уплотнитель стекла. Щели у отечественных автомобилей достаточны для выдавливания замка блокиратора пальцем детской руки, поэтому проволока пройдет без каких-либо проблем.

Пятый вариант поможет для владельцев последних моделей с центральным замком. Для этого надо отдавить стекло немного вниз и просунув проволоку в виде петли потянуть внутреннюю ручку водительской двери на открытие. Центральный замок автоматически разблокирует дверь.