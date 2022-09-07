Встроенная графика в AMD Ryzen 7000 оказалась довольно мощной

Первые тесты производительности iGPU RDNA 2, установленного на процессорах AMD Ryzen 7000, просочились в сеть и демонстрируют действительно достойную производительность. iGPU на процессорах AMD Ryzen 7000 будет иметь 2 вычислительных блока, что в сумме даст 128 потоковых процессоров. Эти ядра будут работать на базовой тактовой частоте 400 МГц и графической частоте 2200 МГц, что может быть пиковой частотой под определёнными нагрузками. Предлагая до 563 GFLOP вычислительной мощности, это обеспечит немного лучшую производительность, чем Nintendo Switch, которая рассчитана на 500 GFLOP. Этот эталонный тест был проведен с процессором AMD Ryzen 9 7950X в паре с 64 ГБ памяти DDR5, по-видимому, работающим в конфигурации с четырьмя модулями DIMM, что означает, что скорость передачи будет снижена до 3600 Мбит/сек.

Это будет означать более низкую пропускную способность для работы iGPU, поэтому мы можем ожидать немного большей производительности с настроенным комплектом DDR5, работающим на скоростях 5600-6400. AMD Ryzen 7000 iGPU имеет идентификатор устройства «GFX1036» и набрал 8210 баллов в тесте Geekbench 5 OpenCL. Для сравнения, GPU Vega 6 с 6 вычислительными блоками, основанный на новой 7-нм архитектуре, набирает 7003 балла в том же тесте, тогда как Vega 8 с 8 вычислительными блоками может предложить около 8000-8500 баллов. Окончательная производительность iGPU AMD RDNA 2 может оказаться на том же уровне, что и у интегрированного чипа Vega 8.