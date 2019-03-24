Второе поколение беспроводных наушников AirPods

Наушники позволяют слушать музыку 5 часов без подзарядки, а вместе с чехлом их хватает на 24 часа. Всего 15 минут подзарядки в футляре хватает на 3 часа воспроизведения звука или 2 часа разговора по телефону. Еще одной особенностью AirPods второго поколения стал чехол с поддержкой технологии Qi. Если положить его на станцию беспроводной зарядки, то на передней панели загорается индикатор, указывающий на процесс подзарядки. Также можно воспользоваться стандартным разъёмом Lightning.AirPods второго поколения получили новый процессор H1, разработанный Apple. Этот чип обеспечивает до 2 раз более быстрое переключение между активными устройствами и в 1,5 раза более быструю передачу данных при телефонных разговорах. Задержка сигнала при использовании наушников в играх стала на 30% ниже. Кроме того, теперь можно активировать виртуального помощника голосовой командой «Привет, Siri».Стоимость новинки составит 14.600 тысяч рублей.