WD запускает G-технологию G-Speed ​​Shuttle Thunderbolt 3 DAS

Western Digital, запускает два новых ультрапортативных решения в своем высокопроизводительном семействе G-Technology G-SPEED Shuttle. Новые решения разработаны для удовлетворения потребностей профессиональных создателей контента, которым требуется молниеносная скорость передачи данных и высокопроизводительное решение для хранения данных, которое можно легко перенести из студии куда угодно.Рост услуг потокового видео по запросу (SVoD) предоставляет множество новых возможностей для студий, производственных домов и независимых кинематографистов. Чтобы извлечь выгоду из этих возможностей, правильные инструменты имеют решающее значение. При работе в полевых условиях производственным командам требуется быстрое решение, которое может обрабатывать сложные рабочие процессы с содержанием 4K и 8K с возможностью собирать эти драгоценные материалы и быстро перемещать контент из местоположения.